Sassuolo, tragedia nella notte: 26enne muore in incidente in moto

La sua moto, una Honda Hornet ora posta sotto sequestro dai Carabinieri, è uscita di strada schiantandosi contro un palo della luce in via Emilia-Romagna, a Sassuolo. Nulla da fare per l'uomo in sella, di 26 anni, residente a Fiorano modenese. I soccorsi del 118, sulla strada, poi la corsa estrema in ospedale dove il giovane, originario del brindisino, è morto a seguito delle gravi e multiple lesioni riportate.Dai primi accertamenti nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nell'incidente. L'uomo, giunto all'altezza dell'incrocio con via Maestri del lavoro, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro al palo. Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Maranello e Sassuolo