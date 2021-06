Sassuolo: ultraleggero si schianta in atterraggio, ferito il pilota

E' un uomo di 30 anni di Maranello, il pilota alla guida di un ultraleggero che oggi pomeriggio si è schiantato in fase di atterraggio nel campo volo di Sassuolo. Sarebbe vivo per il fatto che nella carambola a pochi metri prima di toccare la pista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo evitando di rimanere incastrato nelle lamiere del velivolo che poco dopo si è schiantato contro le piante. L'incidente, come detto, è avvenuto in fase di atterraggio. Da pochi giorni titolare del brevetto da pilota, l'uomo a pochi metri da terra, avrebbe tentato di riprendere il volo per evitare un atterraggio con l'aereo non in linea con la pista a causa di una forte raffica di vento, ma anziché ripartire l'aereo avrebbe iniziato a roteare. Un vortice che avrebbe scaraventato il pilota fuori prima che il velivolo, fuori controllo, si schiantasse contro le piante ad alto fusto che costeggiano l'area. Raggiunto dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara con l'ambulanza ma dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto anche l'elisoccorso.