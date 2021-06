Savignano, 57enne muore folgorato mentre ripara una prolunga elettrica

Ě successo dopo mezzogiorno, un uomo di origine albanese di 57 anni, all'interno della sua abitazione in via Taroni a Savignano, è rimasto folgorato mentre stava riparando una prolunga elettrica. Sul posto è intervenuta l'Arma dei carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione. La salma è stata trasportata alla medicina legale

