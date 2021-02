Savignano, tetto di una palazzina in fiamme: dieci famiglie evacuate

Il tetto di una palazzina a Savignano sul Panaro, in via Caravaggio è andato a fuoco oggi pomeriggio. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono allargate a buona parte della copertura costringendo a un importante lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, Bologna e Reggio Emilia giunte sul posto insieme ai carabinieri per le indagini e i rilievi di rito. Non si registrano feriti, ma dieci appartamenti sono risultati danneggiati e i residenti evacuati e provvisoriamente sistemati in una palestra.