Scandiano, agricoltore 69enne muore schiacciato da una rotoballa

Verso le 13.30 il pensionato è rimasto schiacciato da una rotoballa del peso di circa 10 quintali

Un imprenditore agricolo di 69 anni ha perso oggi la vita in un infortunio a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Verso le 13.30 il pensionato è rimasto schiacciato da una rotoballa del peso di circa 10 quintali, caduta dalla catasta a forma di piramide attorno alla quale l'uomo stava lavorando su una scala.



Sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati dall’uomo.

Personale dell'Ausl e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.





