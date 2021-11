Schianto a Cittanova tra un camion e un’auto: donna estratta dalle lamiere

Grave incidente stradale questa mattina alle 7.15 sulla via Emilia Ovest, località Cittanova. Coinvolti un mezzo pesante e una auto. L'incidente è avvenuto dopo il sottopasso dello scalo merci, una donna risultava intrappolata tra le lamiere della auto. La donna è stata estratta dall'abitacolo e trasportata in ospedale. Le squadre di soccorso sono ancora sul posto: la strada è stata chiusa al traffico.

