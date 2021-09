Schianto a Mirandola, muore un 36enne

Tragico schianto questa mattina alle 11.30 in via Guidalina a Mirandola, nei pressi di San Martino Spino. Un 36enne alla guida di una Peugeot 206 è uscito di strada finendo nel fosso. L'uomo, di origini straniere, è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 36enne.