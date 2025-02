Schianto a San Cesario: due donne estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Incidente stradale nella notte poco prima dell'una, in via Emilia Est a San Cesario, all'altezza del Mac2. A causa dello schianto due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere. Sul posto vigili del fuoco e 118, i primi intervenuti con entrambe le squadre di competenza del territorio del capoluogo, i secondi con diverse ambulanze e l'auto medica.

A seguito dell'intervento dei vigili del fuoco sono state estratte dopo una serie di tagli con cesoie e divaricatore sulle lamiere due donne. Entrambe, poi affidate alle cure del soccorso sanitario, erano a bordo di una delle due auto coinvolte, quella finita nel fosso a bordo strada a seguito della carambola. Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.