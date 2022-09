Schianto a San Damaso tra tre auto: via Vignolese chiusa stamattina

Schianto questa mattina intorno alle 10.30 tra tre auto in via Vignolese a San Damaso di Modena. L'incidente ha visto coinvolte una Fiat 500, una Opel Corsa e una Fiat Croma.Sei complessivamente le persone rimaste ferite. Grave una donna di 52 anni che viaggiava su una delle auto insieme al marito. E' stata trasportata all'ospedale di Baggiovara e non corre pericolo di vita. Feriti anche in modo lieve due bambini. La polizia locale giunta sul posto è stata costretta a chiudere il traffico sulla via Vignolese fino alle 13.