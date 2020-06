Schianto a Vignola, muore una donna di 46 anni. Guidava una mini car

Incidente mortale intorno alle 12.30 a La Pieve di Vignola. Una donna di 46 anni alla guida di una minicar è rimasta coinvolta in un incidente con altre due auto mentre percorreva la tangenziale. L'impatto è stato violento e per la conducente non vi è stato nulla da fare. Illesi gli altri due automobilisti. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.