Schianto all'alba, muore 28enne di Spilamberto

Uno schianto frontale contro un bus che proveniva dalla direzione opposta che non le ha lasciato scampo. E' morta così, questa mattina, all'alba, una 28enne di Spilamberto, Sara Cuomo.Era alla guida della sua auto lungo la Statale per Crevalcore in località S.Agata Bolognese, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, pare abbia sbandato andando ad incrociare il pesante mezzo, incastrandosi sotto di esso e schiacciando la donna.Le condizioni della donna, una volta estratta dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco, sono apparse subito molto gravi. Trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna, è deceduta poco dopo.