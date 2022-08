Schianto alle 4.30 a Formigine: muoiono una 41enne e un 59enne

Tragedia questa mattina alle 4.30 a Formigine. In un incidente tra due auto in via Sant'Antonio, all'altezza dell'incrocio con via Salviola, sono morte due persone. Le vittime sono un uomo di 59 anni e una donna di 41 anni. Sul posto i vigili del Fuoco, i carabinieri e i sanitari 118. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non è stato possibile salvare la vita al 59enne e alla 41enne.Foto di archivio