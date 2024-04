Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di oggi poco dopo le 15 si è verificato in via dell'olmone che collega Camposanto a San Felice. Una autovettura ha impattato contro un platano e i vigili del fuoco di San Felice hanno dovuto lavorare per districare le lamiere e liberare il conducente. Lo stesso è stato caricato sull'eliambulanza 118 giunta sul posto a supporto dei volontari di Anpas. Strada interrotta e chiusa al traffico per alcune ore.