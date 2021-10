Schianto in A1: camion ribaltato. Bloccata l'autostrada

Grave incidente in A1 all'ora di pranzo di oggi. Intorno alle 13.30 un'auto e un camion si sono scontrati lungo la corsia nord della A1 in prossimità dello svincolo con l'A22. Il camion si è ribaltato. Ferito il conducente del mezzo pesante, estratto da vigili del fuoco e affidato a sanitari 118. Sul posto per i rilievi la Polstrada. Traffico al momento ancora bloccato in direzione nord.