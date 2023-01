Schianto in autostrada, muore manager solierese Enrico Goldoni

Lutto a Soliera per la morte del 49enne Enrico Goldoni. L'uomo è morto dopo l'incidente avvenuto giovedì sulla A9, tra Uboldo ed il bivio per la A8 Milano-Varese. La sua Audi A7 si è scontrata lateralmente con un camion. Ferito il 65enne autista del mezzo pesante.Sul posto 118, con due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Enrico Goldoni è stato trasportato all'ospedale di Legnano ma è deceduto poco dopo. Goldoni viveva tra Milano e Soliera per la sua attività di manager specializzato come consulente settore crediti edilizi.