Schianto in moto a Carpi, muore il 54enne Gianluca Mantovani

E' deceduto questa mattina Gianluca Mantovani, motociclista 54enne di Carpi vittima di un incidente ieri pomeriggio su via Liguria a Carpi. L'uomo, in sella alla sua Ducati, si era scontrato con una Volkswagen Tiguan. L'uomo era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in gravissime condizioni. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita: Gianluca Mantovani è deceduto dopo poche ore.