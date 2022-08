Schianto in moto ad Atene, muore ingegnere 32enne di Nonantola

Nonantola in lutto per la morte di Ayoub Lhaou, ingegnere 32enne origine marocchina, deceduto il 15 agosto ad Atene in un incidente in moto. Il ragazzo si trovava in Grecia in vacanza: tutta la sua famiglia vive a Nonantola mentre egli si era trasferito a Bologna dove lavorava alla Philip Morris.Cordoglio anche dal mondo del calcio dilettantistico. La Pol. Nonantola 'esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Lhaou Ayoub, nostro giocatore ai tempi delle giovanili e purtroppo prematuramente scomparso. Lo ricorderemo sempre con affetto'.Lascia i genitori Meryeme, Mohamed e i fratelli più piccoli Loubna, Bachir e Youssef.