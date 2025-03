Schianto mortale a Soliera: muore 71enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tragico incidente ieri sera a Soliera. Due auto si sono scontrate violentemente e un uomo di 71 anni, Giuliano Ghiselli, è morto dopo essere stato portato in ospedale a Baggiovara.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 nella zona artigianale, all’altezza dell’incrocio tra via Primo Maggio e via Verdi, dove per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati da altri automobilisti in transito.