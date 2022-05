Schianto nel Bresciano, muore un 24enne modenese

Tragedia nel Bresciano. Dunitru Duia moldavo di 24 anni residente a Modena, è morto questa notte in un incidente stradale a Desenzano, lungo la Provinciale 11 in provincia di Brescia. L'auto su cui viaggiava, una Opel Corsa, è rimasta coinvolta in uno schianto frontale: grave anche la ragazza che era al suo fianco di 26 anni.Feriti anche gli occupanti dell'altra auto, una Audi A5: due uomini di 55 e 50 anni e due donne di 54 e 50. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.