Schianto nel reggiano, muore il 49enne modenese Antonio Lamonica

Tragedia questa mattina ad Albinea di Reggio Emilia: un motociclista modenese di 49 anni, Antonio Lamonica, è morto dopo essersi scontrato con un pick up. L’incidente ha coinvolto anche due vetture che seguivano il mezzo aziendale. Inutile l'immediato arrivo dei soccorsi e dell'elisoccorso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lamonica, da sempre appassionato di motocicletta, lavorava per una ditta di Cadelbosco di Sopra. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale.