Schianto sulla Giardini: sbalzato dall'auto, grave all'ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata odierna lungo la Strada Statale 12, via Giardini, in località San Venanzio. Coinvolta una sola auto, che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada. Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 34 anni, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito del violento impatto.

L'uomo ha riportato traumi importanti ed è stato ricoverato in gravi condizioni.



I soccorsi si sono attivati prontamente: sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso, considerata la gravità della situazione. Il paziente è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna per ricevere le cure necessarie.

All’intervento hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre all’equipe sanitaria dell’Emilia Ovest 118. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico sulla Statale 12, poi tornato alla normalità dopo la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.