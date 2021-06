Schianto tra tre camion in autostrada, un tir prende fuoco: due morti

Ancora una tragedia in autostrada. L'incidente è avvenuto in A14 nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Due autisti sono morti e un'altra persona è rimasta ferita nello schianto all'altezza del km 303 vicino ad un cantiere segnalato. Coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali si è incendiato.Chiuso il tratto autostradale in direzione Ancona poi riaperto alle 18. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.