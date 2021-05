Scomparsa Saman, indagati anche due cugini

Salgono a 5 gli indagati dalla Procura di Reggio Emilia per la scomparsa di Saman Abbas , la 18enne pachistana scomparsa da Novellara dopo il rifiuto ad un matrimonio combinato in patria organizzato dalla famiglia. Ai genitori della ragazza e ad uno zio, si aggiungono infatti anche due cugini della giovane che alcuni video hanno ripreso la sera precedente l'ultimo avvistamento della giovane mentre uscivano dal capannone di un'azienda agricola, portando con sè alcuni attrezzi da lavoro, che gli investigatori ipotizzano possano essere serviti ad occultare qualcosa nei campi dietro l'abitazione degli Abbas. Proprio qui oggi riprenderanno le ricerche dei carabinieri - senza unità cinofile - concentrandosi in particolare su alcuni pozzi, canali e serre.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.