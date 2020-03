Scontri in carcere, a Modena deliranti scritte inneggiano alla rivolta

Via Sgarzeria, Manifattura, corso Vittorio e ancora via Fonteraso. Ecco come si presentavano questa mattina i muri del centro storico di Modena. Scritte deliranti inneggianti la rivolta in carcere dopo le devastazioni di domenica e i sette detenuti deceduti per overdose. 'Vendetta per il massacro di Sant'Anna', 'Vendetta per i morti', 'Fuoco alle galere', 'Il carcere uccide', 'Secondini assassini'... Tra le scritte anche un manifesto a lutto che rilegge i fatti mettendo in dubbio la versione fornita dalla polizia penitenziaria.