Scontro con un bus a Ferrara, muore donna di 35 anni

Una vita stroncata a 35 anni a causa di un incidente avvenuto ieri nel Ferrarese tra un autobus che trasportava studenti e una Toyota Yaris. La vittima è Erika Benini, originaria di Copparo. La giovane donna era a bordo della sua auto quando intorno alle 13.30 si è scontrata con l'autobus.

Il bus, pieno di studenti che tornavano da scuola, dopo l'impatto si è accasciato su un fianco ed è finito in un fosso. Alcuni passeggeri dell'autobus hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e cure. Tra i feriti anche una donna incinta, il bambino non sarebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di agire in sicurezza.

'In questa tremenda tragedia la nostra comunità perde una vita: una vita preziosa che troppo prematuramente la strada ci porta via, cancellandone sogni e futuro - scrive il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni -. Voglio rassicurare invece che nessun ragazzo fra i sette feriti (anche una ragazza in gravidanza che non è in pericolo, come non lo è il suo bambino) versa in gravi condizioni (i giovani risultano in codice bianco e verde), benché lo spavento sia stato grande. Voglio esprimere le condoglianze ai familiari di Erika e la più sincera vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti in questo terribile episodio. Ringrazio i soccorritori e le forze dell'ordine intervenuti tempestivamente'.