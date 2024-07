Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica punto il paziente è stato poi caricato sull'ambulanza e accompagnato alla piazzola di Lama Mocogno dove l’elisoccorso di Bologna lo ha prelevato per poi trasferirlo in volo al pronto soccorso di Baggiovara in codice rosso. Il 44enne si trova al momento ricoverato a Modena ma le sue condizioni esatte non sono ancora note.Sul luogo dell'incidente Si sono portati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e i rilievi stradali hanno comportato la temporanea chiusura al traffico della statale provocando forti rallentamenti e code.