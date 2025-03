Scontro tra moto e trattore sulla via Giardini: due feriti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina, intorno alle 11.30, un incidente stradale ha coinvolto una moto e un trattore lungo via Giardini sud, in località Fondaccia, a Serramazzoni. La zona, ormai diventata particolarmente trafficata a seguito della chiusura del viadotto sulla Nuova Estense, ha visto il sinistro verificarsi all'altezza del civico 2180, in una semicurva. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la moto, con a bordo un uomo di 50 anni e una donna di 40, si è scontrata con il trattore che procedeva verso Serramazzoni.



L'impatto ha sbalzato i due motociclisti sull'asfalto e contro il muro di cinta di una casa. Subito soccorsi dal 118 e dall'elisoccorso, i due, dopo essere stati stabilizzati sul posto, sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara. Nonostante abbiano riportato fratture agli arti superiori e inferiori, fortunatamente non risultano essere in pericolo di vita. L'uomo, di 50 anni, è stato ricoverato in Medicina d'Urgenza, mentre la donna, di 40 anni, è stata trasferita in Ortopedia. Per entrambi la prognosi è di 40 giorni.



A causa dell'incidente e del maggiore traffico in zona, la viabilità ha subito rallentamenti per circa due ore.