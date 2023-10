Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'allarme ai mezzi di soccorso ha portato dopo pochi minuti sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri. I primi hanno tagliato le lamiere contorte della parte anteriore dell'abitacolo dell'auto, rimasta incastrata sotto la cabina del camion al fine di estrarre il conducente ferito rimasto incastrato. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale. Illeso il conducente del camion. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni fino alle ore 8.Traffico bloccato in entrambe le direzioni fino alle ore 8 per permettere le operazioni di soccorso e lo spostamento dei mezzi.