Scontro sull'Estense: tre feriti, grave 27enne

Poco dopo le 17, incidente all'altezza della ceramica Serra ha comportato la chiusura del tratto e forti disagi alla circolazione per ore

È di tre feriti tra i quali una ragazza di 27 anni trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 17 sulla strada statale Nuova Estense che collega la montagna alla pianura, a quell'ora particolarmente trafficata dal flusso dei pendolari. Nel tratto all'altezza della ceramica Serra due auto si sono scontrate per cause in accertamento da parte della polizia locale. Su un'auto viaggiavano due persone e sulla seconda una sola donna di 27 anni. Un impatto violentissimo che ha provocato numerosi traumi alla ragazza estratta dall'auto dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata di urgenza all'ospedale di Baggiovara. Ferite di media gravità le altre due persone di 69 e 72 anni coinvolte nell'incidente ma che non corrono pericolo di vita.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.