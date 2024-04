Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non se ne conoscono ancora le cause, al vaglio delle forze dell'ordine intervenute in gran numero sul posto. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.Oltre a calci e pugni tra i due gruppi sarebbero volati anche alcuni oggetti recuperati a terra. Nel corso del tafferuglio e dei lanci di oggetti sarebbero stati coinvolti anche un uomo e sua moglie incinta, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale ma solo per accertamenti.Il caso riaccende la tensione su uno dei palazzi più problematici e di Modena da anni al centro di episodi anche di cronaca legati anche a spaccio e aggressioni consumate tra gli ospiti del centro. Il palazzo non soltanto ospita il centro di accoglienza per richiedenti asilo ma anche appartamenti di residenza temporanea per stranieri senza fissa dimora gestiti dal Comune.