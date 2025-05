Scontro tra camion e bus con scolaresca: morta una maestra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono gli alunni della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia (Varese) i bambini coinvolti nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Pedemontana, all'altezza della galleria di Lomazzo. Nell'impatto tra il bus sul quale viaggiavano i bambini e un camion ha perso la vita un'insegnante che aveva da poco avuto la cattedra nell'istituto del Varesotto. La donna, che viaggiava sull'autobus nelle prime file, è rimasta schiacciata tra le lamiere.

Tutto l'istituto era in gita scolastica quando si è verificato lo schianto. Due i pullman presi a noleggio dalla scuola, sul primo, quello coinvolto nello schianto, viaggiavano due classi: la prima e la quarta elementare. Il secondo autobus non è fortunatamente rimasto coinvolto nello schianto. I genitori dei bambini, rimasti feriti in modo non grave, sono stati informati e si stanno coordinando per raggiungere i piccoli trasportati in diversi ospedali. L'intero paese è sotto shock, la scuola e l'amministrazione comunale si stanno adoperando per dare tutto il supporto possibile alle famiglie.