Scontro tra tre auto sull'Estense, un morto e 4 feriti

Alle ore 17 all'altezza del bivio per Valle

Una persona deceduta e altre 4 ferite. E' il bilancio di un tragico schianto avvenuto poco prima delle ore 17 sulla Strada Nuova Estense, all'altezza del bivio per Valle, nel Comune di Serramazzoni. Tre auto si sono scontrate per cause al vaglio della Polizia Locale. Una di queste si è ribaltata a bordo strada. Nulla da fare per il conducente, estratto senza vita dall'abitacolo dell'auto. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco anche per estrarre altre 4 persone rimaste incastrate nelle lamiere dei loro mezzi e subito assistite e trasportate all'ospedale da diverse ambulanze del 118. Pesanti le conseguenze alla circolazione, bloccata nell'ora di punta per il movimento dei pendolari. Consigliati percorsi alternativi. Per chi proviene da Modena, possibile alternativa in direzione Pavullo, la strada per Puianello.



Notizia in aggiornamento





