Scontro tra tre veicoli: tre feriti sulla Nazionale per Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa sera, poco dopo le 20, lungo la SS413 in via Nazionale per Carpi, nella località di Ganaceto. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nell'incidente, con una finita nel fossato e un'altra ribaltata.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a estrarre una persona rimasta intrappolata all'interno del veicolo, utilizzando tecniche di soccorso avanzate, tra cui il collare cervicale e il supporto per la colonna vertebrale (XT e spinale). Al momento dell'arrivo dei soccorsi, le altre due persone coinvolte nell'incidente erano già sotto le cure del personale sanitario del 118.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e la viabilità nella zona ha subito rallentamenti.