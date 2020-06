Ferisce l'amico con cui la ragazza lo tradisce: entrambi denunciati

Furioso per avere scoperto la tresca che la sua ragazza intratteneva con il suo amico, ha deciso di recarsi sotto la casa del rivale per vendicarsi e, conoscendone l'auto posteggiata, ha deciso di danneggiarla. Aveva appena iniziato l'opera quando il proprietario, anche lui 25enne, è sceso in strada ed ha affrontato direttamente il fidanzato della ragazza. Con lui aveva portato una cazzottiera. Alla sua vista però il fidanzato ha estratto un arma da taglio e lo ha ferito all'addome. Fortunatamente una ferita non grave che ha permesso all'aggredito di recarsi autonomamente all'ospedale. Chiamata la polizia, svolti gli accertamenti del caso, anche l'aggredito, insieme al fidanzato della ragazza denunciato per violenza e lesioni, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il possesso della cazzottiera