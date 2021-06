Sedicenne confessa: 'Ho ucciso io Chiara'

Ha confessato, ed è stato sottoposto a fermo, il 16enne italiano che ha visto per ultimo Chiara Gualzetti, la 16enne di Monteveglio, comune della provincia di Bologna, scomparsa dopo essersi allontanata da casa domenica mattina e trovata morta ieri nel Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, uccisa probabilmente a coltellate. Il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura dei minori bolognese, fanno sapere i Carabinieri, è stato eseguito alle 4.30 di questa mattina dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Borgo Panigale e da quelli del Nucleo investigativo del Comando Provinciale. Il provvedimento nei confronti del giovane, spiegano i Carabinieri, è scaturito “dai molteplici riscontri oggettivi emersi, oltre che dalla confessione resa dall’indagato”. Al momento le motivazioni del gesto sono ancora al vaglio degli investigatori. Nel frattempo il 16enne è stato portato in un Centro di giustizia minorile su disposizione del pm della Procura dei minori Simone Purgato, mentre il corpo della vittima è stato trasportato al Dos (Deposito osservazione salme) di Bologna.Immagine agenzia Dire dal profilo Instagram di Chiara Gualzetti

