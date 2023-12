Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'uomo è accusato di aver maltrattato per lunghissimi anni il coniuge, con percosse, minacce, ingiurie, umiliazioni e limitazioni alla libertà di movimento. L'uomo impediva alla vittima di avere frequentazioni esterne, controllandone ogni contatto telefonico, vietandole altresì ogni tipo di relazione e impedendole di allontanarsi dall'abitazione o di muoversi liberamente.Lo scorso 19 dicembre, da ultimo, l'uomo aveva aggredito brutalmente la donna colpendola ripetutamente con forti pugni al volto, cagionandole la frattura del setto nasale ed un grave trauma da percosse con lesioni giudicate guaribili in non meno 20 giorni.