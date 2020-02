Selfie sui binari e sassi sulle rotaie: denunciati tre minorenni

Un pomeriggio di follia per tre minorenni di Carpi. Venerdì scorso, verso le 17.30 a Carpi, nel tratto ferroviario all’altezza del sottopassaggio di Via Lama di Quartirolo, tre giovanissimi hanno scavalcato la recinzione facendosi selfie e video in mezzo alle rotaie, auspicando il passaggio imminente del treno. Poi rotolati sul terrapieno che costeggia le rotaie, hanno raggiunto i binari posizionando un sasso su un binario allontanandosi dalle rotaie qualche istante prima che il convoglio passasse, mentre gli altri due lo riprendevano col telefonico. Ad avvisare i carabinieri è stato un automobilista che ha avvisato le Ferrovie dello Stato per avvertire il macchinista e fargli diminuire la velocità. I minorenni dovranno ora rispondere davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna, di attentato alla sicurezza dei trasporti e di getto pericoloso di cose.