Niente ergastolo per Concas

Niente ergastolo, ma sentenza di assoluzione davanti alla Corte d'Assise d'appello per Pasquale Concas, 53enne originario di Osilo, accusato dell'omicidio dell'avvocato modenese Elena Morandi.



Concas si trova già in carcere, con una condanna a 24 anni, per l'omicidio di Arietta Mata, avvenuto a Gaggio di Castelfranco ad inizio del 2018. L'uomo era stato già condannato anche per l'omicidio di una terza donna avvenuto nel 1994.



Secondo la pubblica accusa, Concas uccise anche l'avvocatessa 56enne, trovata cadavere nella sua abitazione di Modena il 29 settembre 2017 per sottrarle una somma di 300 euro prima di appiccare il fuoco all'abitazione della vittima con l'obiettivo di simulare un incendio. Lo scorso aprile, però, la Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla difesa, aveva annullato la sentenza di ergastolo, rinviando per un nuovo giudizio di appello.La corte ha emesso la sentenza di riforma, accogliendo parzialmente l'impugnazione della difesa assolvendo Concas dall'accusa di omicidio e incendio, riqualificando il reato di rapina in furto in abitazione. Per l'uomo è stata quindi emessa condanna ad un anno e quattro mesi.