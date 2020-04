Senza casa, in giro con droga e coltello da macellaio: denunciato

Quando i Carabinieri in servizio di controllo hanno deciso di fermare il diciannovenne tunisino che con fare sospetto si aggirava a piedi in via Nonantolana, all'altezza dell'istituto Sigonio, non si aspettavano di trova, nascosto nei pantaloni, un coltello di 40 centimetri di lunghezza, con lama da 24. Una vera e propria arma detenuta dal giovane insieme a 5 grammi di marijuana. Nessuna giustificazione del motivo per cui era in giro in quel momento, e soprattutto per il grosso coltello. Il ragazzo èstato denunciato e segnalato alla Prefettura. Di fatto libero, anche se senza il suo coltello, almeno quello, sequestrato dai Carabinieri