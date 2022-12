Serramazzoni: due cadaveri trovati in casa, si ipotizza omicidio - suicidio

Giallo in una abitazione di via Belvedere. All'interno, senza vita, il proprietario della casa è un suo conoscente

Due cadaveri, di due uomini, sono stati trovati nel primo pomeriggio in una casa indipendente in via Belvedere a Serramazzoni. Uno sarebbe di un anziano, proprietario dell'abitazione e il secondo di un 40enne che sarebbe un conoscente dell'anziano. A dare l'allarme sarebbe stato un conoscente dei due. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sull'origine della morte diverse ipotesi. Dai primi rilievi non è esclusa l'ipotesi di omicidio-suicidio.



Notizia in aggiornamento





