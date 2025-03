Serramazzoni: scontro auto-moto, grave diciottenne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo ieri pomeriggio a Serramazzoni, dove un giovane di 18 anni, originario di Castelnuovo, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 lungo via Roma, la strada provinciale 21, in questo periodo particolarmente trafficata, anche di domenica, a seguito dell'utilizzo da parte dei mezzi provenienti dalla Nuova Estense e diretti a Serramazzoni dopo la chiusura del viadotto Rio Torto.

Il luogo dell'incidente si trova vicino alla curva di fronte alla caserma dei carabinieri, proprio all'ingresso del paese.



Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo del giovane si è scontrato con un auto proveniente dalla direzione opposta L'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 di Bologna è arrivata sul posto,



Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi e i sanitari hanno effettuato manovre in blocco per stabilizzare le sue condizioni e per caricarlo sulla elisoccorso con il quale mi è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna.



Rilievi di legge e per il controllo della viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Serramazzoni