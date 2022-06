Serramazzoni: si ribalta col trattore, muore 42enne

Quando l'elisoccorso è atterrato nell'area dell'incidente per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ennesima tragedia sulla montagne modenesi per incidente con trattore. Anche in questo caso il trattore, per cause al vaglio dei Carabinieri di Serramazzoni, si è ribaltato su un fianco non lasciando scampo all'uomo alla guida, schiacciato dal pesante mezzo. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 15 di oggi.