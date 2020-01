Sestola, bimba di 6 anni cade da seggiovia a 4 metri di altezza: salva

Drammatico incidente oggi pomeriggio intorno alle 15 a Passo del Lupo di Sestola.Una bambina di sei anni per cause corso di accertamento è caduta da una seggiovia triposto da una altezza di circa quattro metri. L'impatto fortunatamente è stato attutito dalla neve fresca: tempestivamente Soccorsa dai carabinieri sciatori in servizio sulle piste e dal 118, la piccola è stata elitrasportata in ospedale a Bologna per accertamenti. Sono in corso verifiche sulla dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri. Nell’arco della giornata è rimasto ferito a Passo del lupo anche un ragazzo di 11 anni che dopo una caduta si è fratturato il bacino.