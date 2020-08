Sestola: malore in piscina, muore settantenne

Mattinata spezzata da una morte improvvisa quella di ieri, presso la piscina di Sestola. Un uomo di 70 anni stava svolgendo esercizi di riabilitazione in acqua quando è stato colto da un malore. I soccorsi per lui sono stati immediati, garantiti sia dal personale della struttura e poi dai sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto si sono recati i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del casoFoto d'archivio