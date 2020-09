Sestola: operaio colpito alla testa da carrucola, è grave

E' in prognosi riservata l'uomo di 40 anni, di origine albanese, vittima questa mattina intorno alle ore 9, di un infortunio sul lavoro in un cantiere in località Castellaro. Dipendente di una ditta specializzata nella posa di cavi elettrici, l'uomo è stato colpito alla testa da una carrucola. Le sue condizioni sono apparse subito serie. La chiamata al 118 ha fatto arrivare l'elisoccorso dalla base di Pavullo che ha trasportato il 40enne all'ospedale di Baggiovara dove ora si trova in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Fanano e per gli accertamenti medico legali il personale della Medicina del Lavoro