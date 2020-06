S.Felice: Schiacciato dal Bobcat nel cantiere stradale, muore operaio

Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, nel cantiere stradale aperto a San Felice sul Panaro per il rifacimento del un tratto di via Romito (foto). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e dai tecnici dell'ispettorato del lavoro dell'Ausl, un operaio di 64 anni, di origine rumena, è rimasto schiacciato da una piccola escavatrice, modello Bobcat, operativa nel cantiere, manovrata da un collega della vittima. Durante la manovra l'operatore non si sarebbe accorto del 64 enne travolgendolo e schiacciandolo.