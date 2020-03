Sfonda vetrina del forno e ruba la cassa: caos in via Ganaceto

Il silenzio di una notte da coprifuoco per i divieti imposti dal decreto contro il coronavirus interrotto, intorno alle 23, da violenti colpi che hanno fatto tremare un'intero edificio del centro storico, in via Ganaceto. Quello in cui ha sede il forno Gallone. A causa della devastante azione di un cittadino nord-africano, stando alla dichiarazione di alcuni residenti, che ha scagliato ripetutamente una grosa pietra contro la vetrata del negozio fino a sfondarla, guadagnandosi l'accesso. All'interno l'uomo si è impossessato del registratore di cassa ed è fuggito a piedi. La scena è stata notata da diversi residenti che hanno dato l'allarme. Urlando all'uomo e chiamando le forze di polizia. In pochi minuti due volanti erano sul posto, ma dell'uomo nessuna traccia. Rimangono le descrizioni fatte dai residenti che presumibilmente saranno incrociate con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.