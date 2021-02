Shaboo nascosta nel vano portaoggetti dell’auto: arrestati

La polizia di Modena ieri pomeriggio ha arrestato due uomini, un italiano e un libico, rispettivamente di 49 e 37 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.Una pattuglia della Volante ha fermato un’auto sospetta, proveniente da San Damaso, che stava percorrendo a velocità sostenuta via Vignolese in direzione centro città.Nonostante fosse stato intimato l’alt, la vettura ha esitato prima di fermarsi 50 metri più avanti rispetto ai poliziotti.Durante il controllo, i due soggetti hanno mostrato nervosismo ed insofferenza. A carico di entrambe da un controllo in banca dati sono emersi numerosi precedenti di Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’italiano risulta gravato anche dalla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.Nascosti all’interno del vano portaoggetti sono stato rinvenuti avvolti nel cotone idrofilo 18,5 grammi di shaboo, una delle più pericolose droghe sintetiche attualmente in circolazione; si tratta di metanfetamina allo stato puro in cristalli dagli effetti devastanti.Al termine degli accertamenti, i due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.