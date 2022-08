Modena est: rogo in edificio abbandonato, due persone salvate

Un rogo devastante che ha sorpreso le due persone che si trovavano all'interno dell'edificio, mentre dormivano, in un bivacco di fortuna. Sono due gli individui, senza fissa dimora, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco di Modena, alle prime ore dell'alba di oggi, in un edificio in stato di abbandono alla periferia est di Modena, lungo la via Emilia Est. Il rogo, generato dall'interno, ha divorato la parte interna dell'edificio, distruggendo anche la copertura. Le due persone sarebbero state intossicate dai fumi sprigionate e non sono riuscite ad uscire autonomamente. Sono stati recuperati e tratti in salvo dai Vigili del Fuoco.