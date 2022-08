Si corica dopo pranzo e muore a 19 anni per un malore improvviso

Tragedia in Abruzzo. Un ragazzo di 19 anni residente a Pennapiedemonte in provincia di Chieti sabato è stato trovato senza vita in casa vittima di un malore improvviso.La vittima è Laurentiu Nicolaie Ciu. Il giovane aveva pranzato con la famiglia e poi si era steso sul divano per riposare: la madre lo ha ritrovato dopo poco privo di sensi.Il ragazzo, di origini rumene ma in Italia dal 2008, abitava con i genitori e con il fratello.Immediati i soccorsi da parte dei sanitari, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo a quanto pare non soffriva di alcuna patologia.